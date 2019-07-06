ننشر نتيجة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فى المنوفية.. تعرف عليها

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية نتائج جميع الفرق والشعب بالكلية، حيث تم إعلان نتائج الفرق "الثانية والثالثة والرابعة" على موقع الكلية بعد اعتمادها من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وأضاف سلام، أن نتيجة الفرقة الأولى تم اعتمادها وأرسلت لإدارة الجامعة للمراجعة، ثم الاعتماد من قبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وأشار عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات بدءً من الغد حتى يوم الأحد 21 يوليو من العام الجارى فى المادة التى يرغب الطالب فى التظلم فيها.

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