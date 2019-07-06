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من 3 لـ 5 جنيهات تعريفة ركوب الـ"توك توك" بمركزى ديروط وساحل سليم بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 03:26 م
من 3 لـ 5 جنيهات تعريفة ركوب الـ"توك توك" بمركزى ديروط وساحل سليم بأسيوط كتابة سعر التعريفة الجديدة على التوك توك بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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بدأت الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط، اليوم السبت، وضع تعريفة موحدة لـ"التوك توك" داخل وخارج المراكز، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بهدف توعية المواطنين بمعرفة التعريفة الجديدة.

وقال أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، لـ"اليوم السابع" أنه تقرر وضع تعريفة موحدة للتوك توك داخل مدينة ساحل سليم ومن المدينة إلى جزيرة ساحل سليم - من الشامية إلى الشيخ شحاته بـ 4.5 جنيه، ومن المدينة إلى "نزلة عنان - الجمسة - النواجي" 3.5 جنيه، ومن المدينة إلى "بويط - التناغة الشرقية" 8 جنيه، ومن إلى "الرويجات - عرب مطير المطمر " 11.5 جنيه، ومن المدينة إلى "العونة - العفادرة - تاسا - الخوالد - النزلة المستجدة " 7 جنيه.

وأضاف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم تحديد تعريفة الأجرة لمركبات التوك التوك بـ 5 جنيهات، وذلك لتتناسب مع احتياجات المواطنين، كما تم التنبيه على السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامى للمركبة، والتشديد على الوحدات المحلية القروية بتحرير مخالفات وفرض غرامات على المخالفين، مشيرا إلى شن حملة مكبرة على مواقف السيارات وبالطرف السريعة لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والالتزام بخط السير.

وتفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين وأصحاب مركبات التاكسى بالتعريفة الجديدة ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسى وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

وأشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن أسيوط وإدارة المرور ومباحث المرور لشن حملات مفاجئة ومستمرة على المواقف ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز بالقرى والمراكز للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة ومنع الغش التجارى والقضاء على تجار السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا إن غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى والتعامل الفورى.

 


اسيوط

تعريفة موحدة للتوك توك

محافظ اسيوط

التعريفة الجديدة

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