مناظرة النيابة تكشف: عامل المرج انتحر شنقا حزنا على وفاة والدته

كتب كريم صبحى

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، لجثة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما في حالة تعفن داخل شقتهما، حيث تبين من مناظرة الجثتين وجود حبل ملفوف فى عنق نجل المتوفية.

وتشير التحريات والتحقيقات الأولية أن العامل المتوفى انتحر بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته داخل الشقة، ولم يشعر بهما أحد من الجيران حتى تعفنت الجثتين وانبعتث رائحة كريهة من داخل شقتهما.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي، انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم، وبالانتقال والفحص، تم العثور علي جثتين، لسيدة مسنة، ونجلها م.أ"، متوفيين داخل الشقة، وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى الطب الشرعى، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.