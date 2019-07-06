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مقتل وإصابة 8 من مسلحى طالبان فى غارة جوية لقوات الأمن الأفغانية غرب البلاد

السبت، 06 يوليه 2019 12:11 م
مقتل وإصابة 8 من مسلحى طالبان فى غارة جوية لقوات الأمن الأفغانية غرب البلاد عناصر حركة طالبان - أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلن مسؤولون عسكريون أفغانيون، اليوم السبت، مقتل وإصابة 8 من مُسلحى حركة طالبان فى غارة جوية شنتها القوات الأفغانية على إقليم فرح غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن شنت غارة جوية على بلدة فرح التابعة للإقليم، مما أسفر عن مقتل 5 مُسلحين من طالبان، وإصابة 3 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناوئة للحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم فرح من أكثر الأقاليم التى تنشط فيها حركة طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات، التى تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.

 

 


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