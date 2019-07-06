مصطفى يتهم زوجته بالنشوز: "طردتنى من بيتى وسرقت 2.5 مليون جنيه"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، وطردها له من منزله واستيلائها على مبلغ 2 مليون و500 جنيه، حصيلة عمله بإحدى الدول العربية لمدة 5 سنوات، متابعا، "بعد أن حملت بطفل منى صارحتنى بأنها لا ترغب فى الاستمرار فى الزواج ".

وأضاف مصطفى.خ.ص، البالغ من العمر 36 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" فوجئت بدعوى خلع مقامة ضدى، دون علمى، لتبلغنى زوجتى بعدم رغبتها فى أن أكون والد لطفلها، وأنها تبحث عن شخص غيرى يلائم متطلباتها".

وتابع: "منعتنى من أرى طفلى منذ ولادته، لتستمر بإبتزازى، وعندما لجئت لأهلها رفضوا التدخل وهددونى بالانتقام منى إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضد نجلتهم".

واستطرد الزوج : بدأت التصدى للقضايا التى أقامتها ضدى من مؤخر الصداق وتطليق، بخلاف دعوى تبديد منقولات زوجية أشتريتها لها، بعد أن أستطاعت أن تخدعنى وتستغل أننى ميسور الحال، وبعد شهور قليلة فوجئت أنها أرتبطت بشخص أخر وتنتظر الطلاق حتى تتزوج به، وتنفق عليه أموالى ويربي أبنى، ما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة ".

وأكد الزوج: تأخذ منى نفقة لابنى بعد ولادته وترفض رؤيتى له وتنفقها على أهلها، يئست من محاولات حل الخلافات وذهبت للقضاء لإسقاط نفقتها وحضانتها عن طفلى، بعد أن اتضح لى سوء أخلاقها.