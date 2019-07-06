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مصرع عامل صدمته دراجة بخارية أثناء عبوره طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى

السبت، 06 يوليه 2019 02:37 م
مصرع عامل صدمته دراجة بخارية أثناء عبوره طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى جثة -أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

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لقى عامل، من قرية جبلة، بمحافظة الفيوم، مصرعه، في حادث سير، صدمته دراجة بخارية أثناء عبوره طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام قرية جرفس، في اتجاه الفيوم، ونقل لمستشفى سنورس المركزي .
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول المواطن "عيد.ص.أ" (55 سنة-عامل)، ومقيم بقرية جبلة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.
 
وقال شقيق المتوفي ويدعى "محمد.ص.أ" (50 سنة-عامل)، إنه أثناء عبور المتوفي، طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام قرية جرفس  اتجاه الفيوم، صدمته دراجة بخارية رقم 14952 فيوم، قيادة "إ.م.خ" (45 سنة-عامل)، برفقته زوجته "م.ف" (30 سنة-ربة منزل)، وابنه "ك.إ" (10 سنوات-طالب)، ويقيمون بطامية، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد الدراجة بالتسبب في وقوع الحادث.
 
وأقر قائد الدراجة البخارية بارتكابه الحادث عن دون قصد، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، والتحفظ على الدراجة البخارية وقائدها، وأفاد تقرير مفتش الصحة أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، تبين أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ والصدر، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 15540 لسنة 2019م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

مدير أمن الفيوم

حوادث السير

الدراجات البخارية

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