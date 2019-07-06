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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

السبت، 06 يوليه 2019 01:07 م
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم جثة -أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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لقى طفل في الخامسة من عمره مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء لعبه أمام منزله بقرية الحلفاية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل جثة الطفل لمستشفي إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوجود حادث تصادم بقرية الحلفاية بمركز إطسا، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم 6942 ف ج أ نقل الفيوم قيادة "مصطفي ن س" سائق بالطفل "علاء الدين ب" 5 سنوات وتوفي في الحادث وذلك أثناء لهوه أمام منزله.
 
 
وبسؤال والد الطفل أكد ما جاء بالفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله، وتم نقل جثة المتوفي لمستشفي اطسا المركزى، وأقر قائد السيارة بارتكاب الواقعة عن غير قصد، وتحرر المحضر رقم 13031 لسنة 2019 جنح مركز شرطة إطسا، وجاري العرض علي النيابة.

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مديرية أمن الفيوم

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