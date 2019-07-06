"مشروعات البرلمان" تناقش خطة وزارة الزراعة لدعم المشروعات الصغيرة

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا لها غدًا الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من جانب وزارة الزراعة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة.



ويحضر الاجتماع، الدكتورة منى محرز، نائب وزارة الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداخلية، والدكتور حسن القولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجدى الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلون عن الوزارة فى هذا الشأن، فضلاً عن أعضاء اللجنة.

وتعقد اللجنة اجتماعين لها الإثنين، للوقوف على قائمة المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاصة بالصناعات البتروكيماوية فى المنطقة الصناعية "مرغم"، ولمتابعة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية، بحضور سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومدير أفرع جهاز تنمية المشروعات، ومدير فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية، والنواب أعضاء المحافظة.