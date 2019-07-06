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مسئول سابق فى المخابرات البريطانية: نشهد انهيار سياسيا عصبيا بسبب بريكست

السبت، 06 يوليه 2019 12:30 م
مسئول سابق فى المخابرات البريطانية: نشهد انهيار سياسيا عصبيا بسبب بريكست السير جون ساويرز
كتبت رباب فتحى

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قال قيادى سابق فى جهاز الاستخبارات البريطانى، MI6 إن المملكة المتحدة تشهد "انهيارًا سياسيًا عصبيًا" ، فى الوقت الذى لا تزال مناقشات عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى تثير قلق الحكومة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
وقال السير جون ساويرز إن النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترك البلاد منقسمة بمرارة وألحق الضرر بسمعة المملكة المتحدة العالمية.
 
وقال ساويرز لبرنامج اليوم فى الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إننا نمر بانهيار سياسى عصبى هنا في المملكة المتحدة. لدينا الآن رؤساء وزراء محتملين يتم انتخابهم من قبل حزب المحافظين الآن، على شكل زعيم للمعارضة، الذين ليس لديهم المكانة التى اعتدنا عليها في قيادتنا العليا."
 
وأضاف قائلا: "لكنني أعتقد أن هناك الكثير من القلق. بينما نغادر الاتحاد الأوروبى، فإننا نخاطر بشدة بمكانتنا الدولي، وبقوة الاقتصاد البريطانى".
 
وانتقد، من ناحية أخرى، إيان دنكان سميث ، زعيم حزب المحافظين السابق ورئيس حملة بوريس جونسون لزعامة "حزب المحافظين"، تصريحات ساويرز بأن البلاد تعانى من أزمة سياسية وعاطفية، قائلا "في الواقع ، أعتقد أنه هو يمر بانهيار سياسي عصبى..أنا بالتأكيد لا أواجه هذا الأمر ولا أعتقد أن حزبي يمر بها أيضًا ، لأكون صادقًا معك".
 

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

المخابرات البريطانية

جهاز MI6

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