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محكمة روسية تدين 3 شقيقات قتلن والدهن لاعتياده اغتصابهن لسنوات

السبت، 06 يوليه 2019 03:43 م
محكمة روسية تدين 3 شقيقات قتلن والدهن لاعتياده اغتصابهن لسنوات الشرطة الروسية
كتب: أحمد علوى

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وجهت محكمة روسية تهمة القتل العمد لثلاث شقيقات قتلن والدهن بعدما عكف على ضربهن واغتصابهن لسنوات عديدة.

ووفقاً لقناة يورو نيوز المعنية بالشأن الاوروبى، فيقبع كل من كريستينا وأنجيلينا وماريا خاشاتوريان قيد الاحتجاز منذ شهر يوليو عام 2018 بعدما أبلغن عن قتلهن لوالدهن ميخائيل حيث قلن إنهن اضطررن لذلك خوفاً على حياتهن.

وتواجه أنجيلينا وكريستينا حكماً بالسجن قد يصل إلى 20 عاماً بينما تواجه الشقيقة الصغرى ماريا عقوبة السجن قد تصل إلى 10 سنوات لأنها كانت قاصرة وقت وقوع عملية القتل.

وأفادت سجلات المحكمة بأن حوادث اغتصاب وضرب ميخائيل لبناته تكررت كما قالت الشقيقات للشرطة إنهن قررن قتله فى ليلة صيفية بعدما هاجمهن باستخدام رذاذ الفلفل.

وخرج المئات من المتظاهرين اعتراضا على توجيه تهمة القتل للشقيقات الثلاث وذلك لتسليط الضوء على قضايا العنف الأسرى فى روسيا بشكل عام.

وتظهر سجلات المحاكم الروسية أن 2000 من بين 2500 امرأة أدينوا بالقتل العمد بين عامى 2016 و2018، بسبب قتلهن أحد أفراد عائلاتهن بسبب العنف الأسرى.

 


فتيات تقتل والدهن

روسيا

محكمة روسية

اخبار العالم

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