محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات بالمحافظة.. صور

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتفقد مجمع مواقف قنا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا بالإضافة إلي تعديل التعريفة من وإلي قري ومراكز المحافظة، وفقا للكشوف المرفقة.

وقال الهجان إن هناك تشديد على كافة مواقف السيارات بمحافظة قنا، وتجرى متابعة دورية على المواقف، مع ضرورة إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير موجهاً بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

وأصدر الهجان تعليماته لمسئولي المرور بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل السائقين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.