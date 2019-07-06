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محافظ جنوب سيناء يجري حركة تغيرات لرؤساء المدن بغرض ضخ دماء جديدة

السبت، 06 يوليه 2019 02:45 م
محافظ جنوب سيناء يجري حركة تغيرات لرؤساء المدن بغرض ضخ دماء جديدة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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اجري اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم السبت حركة تغيرات لرؤساء المدن بغرض ضخ دماء جديدة وتنشيط العمل وللصالح العام حيث تم تعين صبري وزيري عطية الله، رئيس مدينة نويبع، رئيسا لمدينة دهب.

وشملت حركة التغييرات، تعيين طارق محمد بدر الباز، رئيس مدينة دهب، رئيسا لمدينة سانت كاترين، وعلي الشحات عبد المنعم،نائب رئيس مدينة طور سيناء، رئيسا لمدينة نويبع، ونعمات عباس عب الباقي، نائب رئيس مينة دهب، للعمل بمدينة أبورديس، وخالد رمضان إبراهيم سلامة، قائم باعمال رئيس مدينة سانت كاترين، نائبا لرئيس مدينة سانت كاترين،وعماد فكري عبد الله، رئيس قطاع شمال نعمه، نائبا لرئيس مدينة دهب

 

 


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