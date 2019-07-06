محافظ المنوفية يوحه بتشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود

المنوفية _محمد فتحى

ترأس اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا بحضور اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة المرور والمستشار القانونى للمحافظة ووكيل وزارة التموين ووكلاء الوزارة مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مرفق النقل الداخلى ومدير مشروع المواقف ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة الكهرباء ومديرى إدارات الديوان العام.

حيث وجه محافظ المنوفية مديرية التموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام باستمرار المتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية ليلية وصباحية مفاجئة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرها مجلس الوزراء.

كما أصدر توجيهاته بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات بنطاق المحافظة لضمان التزام سائقي السيارات على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظا على مصلحة وحقوق المواطنين .

ووجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط السير فى جميع المواقف فضلا عن إلزام سائقى السيارات بوضع ملصقات "استيكرز" بالتعريفه الجديدة لكل خط سير، مشيراً إلى أن خطوات الدولة تتجه دائماً نحو المزيد من الاصلاح الاقتصادى ودفع عجلة التنمية مما يدعونا جميعا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين .

وفى سياق متصل وجه المحافظ باستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار الساعة وحل أى شكاوى تواجه المواطنين فى أسرع وقت وأكد أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

جدير بالذكر أنه أثناء مرور فريق التفتيش والمتابعة بالديوان العام علي محطات الوقود تقدم عدد من المواطنين بشكوى عن إحدى محطات الوقود، بطريق بركة السبع قويسنا متوقفة عن العمل وتدعى عدم وجود مواد بترولية وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية التموين وتم توجيه لجنة إليها برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام وتبين صحة الشكوي وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحرير محضر امتناع للمحطة وتم صرف المواد البترولية فى حينه .

ومن جانب آخر، وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت، وبناءاً على الشكوي الواردة من أحد المواطنين بناحية طوخ دلكا مركز تلا والمتضمنة بيع إحدي الصيدليات أدوية غير مصرح بتدولها قانونا وتحمل علامة وزارة الصحة والسكان .

وأعلن خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم تكليف مدير عام الإدارة الطبية بتلا والتفتيش الصيدلى والتفتيش المالي والإداري بالمركز بالاستجابة لشكوى المواطن وسرعة فحص الشكوى على أرض الواقع حيث تم التأكد من صحتها .

وعلى الفور تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة رقم 9293 لسنة 2019 وتم التحفظ على عدد من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة صاحب الصيدلية المخالفة.

وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشكيل فرق تفتيش والمرور علي كافة الصيدليات بنطاق المحافظة والتعامل الفوري والحاسم تجاة أى مخالفة من شأنها أن تضر بمصلحة المواطن .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وتقديمها له بأفضل صورة ، مشيراً إلى أن تلبية إحتياجات المواطن وتخفيف العبء عنه يعد هدفه الأول.