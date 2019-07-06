محافظ الغربية يتفقد المواقف بالمحلة لمتابعة التعريفة الجديدة

الغربية عادل ضرة ومصطفى عادل

قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتفقد مواقف السيارات بالمحلة الكبرى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجدية والتزامهم بها وعدم زيادتها حيث تفقد موقف الزراعة والموقف الجديد رافقه المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة ورؤساء الأحياء والمقدم فادي ملاك رئيس قسم مرور المحلة والرائد محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور المحلة وضباط المرور بالمدينة للمتابعة المستمرة للالتزام بالتعريفة التي حددتها المحافظة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على الطرق الرئيسية والفرعية وبين المحافظات المختلفة كما كلف إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تتعدى على حقوق المواطن لاستصدار قرار بإيقافها لمدة 3 شهور أو كما ترى السلطة المختصة، على أن تقوم مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بأسعار المنتجات البترولية.

كما أعلن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 040 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الآتية: 01064010999- 01277073412