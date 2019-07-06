مجلس التعاون الخليجى يرحب بالاتفاق السودانى حول ترتيبات المرحلة الانتقالية

الرياض أ ش أ

رحب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه، بالأمس الجمعة، بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير فى السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ووصف الزيانى، الاتفاق بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء فى السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام، معربا عن تطلعه بأن يتجاوز الشعب السودانى هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السودانى الشقيق آماله فى النماء والتقدم والعيش الكريم.

وكانت الوساطة الإفريقية فى السودان أعلنت، بالأمس، الاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادى لمدة 3 سنوات، وأن تكون رئاسته دورية بين العسكريين والمدنيين.

وقال مبعوث الوساطة الإفريقية فى السودان الدكتور محمد الحسن ليبات، فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، إن المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير اتفقا أيضا على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة تكون من أولوياتها تحقيق السلام ومحاسبة قتلة الثوار.