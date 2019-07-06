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لافروف وبيدرسن يتوقعان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قريبا

السبت، 06 يوليه 2019 05:23 ص
لافروف وبيدرسن يتوقعان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قريبا لافروف
وكالات

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عبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا عقد لقاء تحضيري بصيغة أستانا قريبا تمهيدا لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا ، حسبما نشرت وكالة رويترز للانباء .
 
جاءت تصريحات لافروف في مستهل اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الذي يزور موسكو حاليا.
 
من جانبه، اعتبر بيدرسن أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنـة الدسـتورية وثمن الدور الروسي في هذا المسار.
 
ووصف بيدرسن اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سوريا وإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.

لافروف

سوريا

موسكو

دمشق

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