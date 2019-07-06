قوى نظرك وحافظ على صحة عينيك بخطوات بسيطة.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

النظر يمنحنا القدرة على التميز بين الأشياء ورؤية ومواصله الأعمال، وإصابة العين بأى ضرر قد يجعل الفرد غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعى، ويصبح دائما فى حاجة لغيره، لذا يجب علينا أن نحافظ عليها مما قد يضرها، حسبما ذكر موقع"webmed".

فهنالك العديد من العادات التى نمارسها باستمرار فى حياتنا اليومية قد تضعف العين والنظر مما قد يؤدى إلى فقد النظر تماما، فهناك عوامل عدة تؤثر فى النظر كالعمر والأطعمة والممارسات اليومية، وهناك بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة العين والنظر وهى: