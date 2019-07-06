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قوات حرس الحدود السعودية تحبط محاولات تهريب 1.27 طن حشيش من اليمن

السبت، 06 يوليه 2019 09:12 ص
قوات حرس الحدود السعودية تحبط محاولات تهريب 1.27 طن حشيش من اليمن قوات حرس الحدود بعد ضبط الحشيش
كتب محمد تهامى زكى

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أحبطت قوات حرس الحدود السعودية، محاولات لتهريب 1273 كيلوجراماً من الحشيش، عبر الحدود الجنوبية مع اليمن، بعد المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال شهر شوال الماضى.

 

ووفقا لصحيفة الحياة السعودية، أكد المقدم مسفر القرينى، المتحدث باسم حرس الحدود، أنه تم القبض على المتورطين فى هذه المحاولات وعددهم 48 شخصاً، بينهم 28 متهماً من الجنسية الأثيوبية، 15 متهماً يمنياً، ثلاثة صوماليين ومتهمين اثنين سعوديى الجنسية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

المخدرات بعد ضبطها
المخدرات بعد ضبطها

 

وكشف القرينى، أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التى تم ضبطها فى حوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

 

وأكد أن رجال حرس الحدود سيتصدون بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع فى وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التى تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

 


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