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فيديو.. أتوبيس ملوث للبيئة تتصاعد منه الأدخنة والعوادم فى شوارع المحلة

السبت، 06 يوليه 2019 01:27 م
فيديو.. أتوبيس ملوث للبيئة تتصاعد منه الأدخنة والعوادم فى شوارع المحلة اتوبيس يلوث البيئة
الغربيــــة - عادل ضرة

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تشهد الشوارع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تواجد أتوبيس عام تابع لإحدى شركات الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، ببث السموم والأدخنة والعوادم أثناء سيره بشوارع المدينة، أثناء توصيل العمال إلى مناطق إقامتهم عقب خروجهم من العمل، حيث يجوب الأتوبيس الشوارع الرئيسية بالمدينة بداية من مقر الشركة بطريق المنصورة، حتى نهاية الخط بمدخل المحلة من الناحية الجنوبية.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" بالفيديو تصاعد الأدخنة وعوادم السولار والزيوت المحترقة من الأتوبيس الذى يؤدى إلى تلوث البيئة، فى ظل مطالبات من الأهالى إلى ضباط وأفراد المرور باستيقاف قائده وسحب تراخيص الأتوبيس لمخالفته شروط البيئة.


المحلة الكبرى

أتوبيس عام

تصاعد الادخنة والعوادم

تلوث البيئة

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