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فى اليوم العالمى لـ"البوس".. مسكن للصداع ومقوى للمناعة أبرز فوائد التقبيل

السبت، 06 يوليه 2019 11:50 ص
فى اليوم العالمى لـ"البوس".. مسكن للصداع ومقوى للمناعة أبرز فوائد التقبيل التقبيل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر اليوم هو اليوم العالمى للقبلة وهى وسيلة يعبر بها الأشخاص عن حبهم لأزواجهم وأبنائهم وأصدقائهم، فبعيدا عن مشاعر الحب والتعبير عنها من خلال القبلة ذكر موقع womansday فوائد عديدة للقبلة على الصحة ومنها:

 

1: يعتبر التقبيل مسكن عام للجسم ويعمل على تخفيف ألم الصداع أو الطمث عند النساء.

2: يعمل على تمدد الأوعية الدموية، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم.

3: يزيد التقبيل من إنتاج اللعاب فى الفم، ما يساعد على تنظيف الأسنان ووقايتها من التسوس.

التقبيل
التقبيل

4: يساعد التقبيل على إفراز مادة الدوبامين والسيروتونين وهى هرمونات السعادة التى تحارب الاكتئاب والتوتر وتساعد على الاسترخاء والسعادة.

5: يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد فى الجسم.

6: يساعد التقبيل على الحد من التوتر والقلق، كما أنه يعمل على تقليل هرمون الاجهاد والضغط العصبى.

7: أثبتت بعض الدراسات أن القبلات تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض، كما أنها تعمل على قتل البكتيريا والجراثيم.


التقبيل

فوائد التقبيل

اليوم العالمى للتقبيل

الفوائد الصحية للتقبيل

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