فحص 3 آلاف سيدة في حملة الكشف عن سرطان الثدي بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

واصلت الوحدات الصحية بمختلف قرى و مراكز أسيوط، إقبالًا كثيفًا من قبل السيدات، للأسبوع الثاني على التوالي، من انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بـ9 محافظات من بينها أسيوط، تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، إذ بلغ عدد السيدات التي تم توقيع الكشف الصحي عليهن لـ 3 آلاف سيدة حتى الآن.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن عدد المستهدفات من المبادرة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر؛ مؤكدا علي أن 154 وحدة صحية تشهد إقبالا من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مشيرا إلى تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، أنه أكثر من 3 آلاف سيدة وفتاة ترددت علي الوحدات الصحية بأسيوط، منهم تم توقيع الكشف الصحي عليهن وأخريات تمت توعياتهن بخطورة سرطان الثدي وطرق الوقاية، مشيرا إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، يشهد تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة للتعريف والتوعية بأهمية الحملة مناشدًا السيدات المشاركة في الحملة للاطمئنان على صحتهن مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بصحة المواطن في المقام الأول.