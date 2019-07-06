طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

كتب محمود راغب

حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الجو، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم فى نقاط مبسطة وذلك تزامنا مع يوم مباراة المنتخب المصرى مع جنوب إفريقيا فى بطولة الأمم الإفريقية ، وذلك كما يلى:

1- الطقس معتدل على السواحل الشمالية

2- الطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا

4- ارتفاع نسب الرطوية يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

6- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد

7- تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد

8- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

10- درجات الحرارة بالإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة

11- درجات الحرارة بمطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

12- درجات الحرارة بسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

13- درجات الحرارة بقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

14- درجات الحرارة بأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

15 - ينصح المتوجهين للاستاد بعدم التعرض المباشر للشمس

16- ينصح المشجعين بالاكثار من شرب المياه والعصائر باستمرار.