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ضبط 1000 لتر سولار و160 لتر بنزين مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء فى السنطة

السبت، 06 يوليه 2019 07:11 م
ضبط 1000 لتر سولار و160 لتر بنزين مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء فى السنطة سولار - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة من ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، داخل مخزن بقرية المنشأة الجديدة مركز السنطة.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط المتهم"سامى.ص.ر" 34 سنة وبحوزته ألف لتر سولار مدعم، داخل مخزن بقرية المنشأة الجديدة بالسنطة، قبل بيعهم بالسوق السوداء.

 

كما تم ضبط 160لتر بنزين مدعم بكشك لبيع زيوت السيارات بطريق ميت ميمون شنراق بالسنطة ملك "السيدة.ا.ا" 46 سنة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


مدير امن الغربيه

مباحث التموين

سولار مدعم

بنزين

السنطه

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