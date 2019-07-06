صور .. هبوط أرضى بطريق "السنطة - شرشابة" وتحرك عاجل لمجلس المدينة

الغربية - محمد طارق

شهد طريق "السنطة - شرشابة" فى محافظة الغربية، اليوم السبت، هبوط أرضى مفاجئ أمام مجمع المدارس بسبب كسر فى خط المياة الرئيسى .

وعلى الفور انتقل أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة لموقع الهبوط الأرضى أمام مجمع المدارس بطريق "السنطة - شرشابة" فور إخطاره بالواقعة، وتم تشكيل فريق عمل ترأسه، وتم تأمين موقع الهبوط للبدء فى إصلاح كسر بخط المياة الرئيسى، وتم السيطرة على المياة بتركيب بدالة لسحب المياه من الخط ، وجارى عمل التجهيزات لإصلاح الخط.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بقائدى السيارات والمركبات على الطريق بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.



هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة المياة الرئيسية



هبوط أرضى بطريق السنطة شرشابة