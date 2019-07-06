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صور .. هبوط أرضى بطريق "السنطة - شرشابة" وتحرك عاجل لمجلس المدينة

السبت، 06 يوليه 2019 12:45 م
صور .. هبوط أرضى بطريق "السنطة - شرشابة" وتحرك عاجل لمجلس المدينة هبوط أرضى بطريق السنطة شرشابة
الغربية - محمد طارق

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شهد طريق "السنطة - شرشابة" فى محافظة الغربية، اليوم السبت، هبوط أرضى مفاجئ أمام مجمع المدارس بسبب كسر فى خط المياة الرئيسى .

وعلى الفور انتقل أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة لموقع الهبوط الأرضى أمام مجمع المدارس بطريق "السنطة - شرشابة" فور إخطاره بالواقعة، وتم تشكيل فريق عمل ترأسه، وتم تأمين موقع الهبوط للبدء فى إصلاح كسر بخط المياة الرئيسى، وتم السيطرة على المياة بتركيب بدالة لسحب المياه من الخط ، وجارى عمل التجهيزات لإصلاح الخط.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بقائدى السيارات والمركبات على الطريق بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

 

هبوط ارضي بسبب كسر ماسورة المياة الرئيسية
هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة المياة الرئيسية

 

هبوط ارضي بطريق السنطة شرشابة
هبوط أرضى بطريق السنطة شرشابة

 

هبوط أرضي
هبوط أرضي

 


السنطة

هبوط أرضى

طريق السنطة شرشابة

مجلس مدينة السنطة

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