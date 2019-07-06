صور.. محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود والمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الليلة، عددا من مواقف ومحطات تموين السيارات بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها، وزار عدد من محطات الوقود بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة كما تفقد موقف بنها العمومي متعدد الطوابق ثم موقف شبين القناطر - طوخ ثم موقف سيارات حي شرق شبرا الخيمة ثم موقف سيارات حي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب داخل كل موقف وفى مكان ظاهر للجميع وكتابة خط السير المحدد لكل سيارة سواء داخل المدينة أو بين المدن.

وكلف محافظ القليوبية، مدير إدارة المرور، بضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط سير السيارات خارج وداخل المدينة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

وشملت جولة المحافظ، أيضا تفقد عددا من محطات تموين السيارات بالمدن التى شملتها الزيارة وأطلع بنفسه على عدادات ماكينات التموين للوقود والغاز، وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة وعدم حجب الوقود وإلا سيتعرض المخالفين لأشد العقاب.



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات



محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات