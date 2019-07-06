سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 11:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود والمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة

السبت، 06 يوليه 2019 10:24 م
صور.. محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود والمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الليلة، عددا من مواقف ومحطات تموين السيارات بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها، وزار عدد من محطات الوقود بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة كما تفقد موقف بنها العمومي متعدد الطوابق ثم موقف شبين القناطر -  طوخ ثم موقف سيارات حي شرق شبرا الخيمة ثم موقف سيارات حي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن ومديري المواقف بالمتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب داخل كل موقف وفى مكان ظاهر للجميع وكتابة خط السير المحدد لكل سيارة سواء داخل المدينة أو بين المدن.

وكلف محافظ القليوبية، مدير إدارة المرور، بضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط سير السيارات خارج وداخل المدينة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

وشملت جولة المحافظ، أيضا تفقد عددا من محطات تموين السيارات بالمدن التى شملتها الزيارة وأطلع بنفسه على عدادات ماكينات التموين للوقود والغاز، وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة وعدم حجب الوقود وإلا سيتعرض المخالفين لأشد العقاب.

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (1)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (2)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (3)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (4)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (5)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (7)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (8)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (9)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (10)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات 

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (13)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات

 

محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات (16)
محافظ القليوبية يتفقد محطات وقود ومواقف السيارات

 


اخبار القليوبية

اسعار البنزين

اسعار الوقود

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة