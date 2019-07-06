صور.. لوحة بالخرز لمحمد صلاح فى ورشة فنية للأطفال بمنظمة خريجى الأزهر بمطروح

عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بمحافظة مطروح ورشة فنية لدعم المنتخب المصرى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة حاليا بمصر.

وشهد دكتور محمد مزروعة رئيس المنظمة والشيخ خميس محمد أمين عام المنظمة الورش الفنية التى قدم فيها الأطفال مشاركتهم المختلفة من رسومات وأعمال فنيه كان أبرزها تقديم شخصية اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، وعدد من الأشكال منها كأس الأمم الأفريقية وشعار الإتحاد المصرى لكرة القدم.

وأشاد الدكتور محمد مزروعة رئيس فرع المنظمه باللوحات الفنية للمشاركين وابدعاتهم المتميزة، والتى تعد مساهمة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى دعم ما قدمته مصر من تنظيم عالمى للبطولة يفخر به كل شعب مصر، ودورنا كمصريين مساندة وتشيجع لاعبى المنتخب وتقديم الدعم المعنوى لهم، حتى يتمكنوا من تأدية أفضل أداء والحصول على البطولة.

وأشار مزورعة إلى أن منظمه خريجى الأزهر خلال السنوات الماضية عملت على تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية والعلمية عن طريق اكتشاف المواهب والعمل على تنمية مهاراتهم و بث روح الانتماء عن طريق تلك الورش المتنوعة .

وأوضح الشيخ خميس محمد، أمين عام المنظمة، أن الورش الفنية التى تم تنفيذها لدعم المنتخب المصرى لمنتخب المصرى تساهم فى تقديم الدعم المعنوى للاعبى المنتخب، حيث أن الورشة تحوى مشاهد تحاكى وجوه محبى ومشجى الكرة، هذا بالإضافة إلى لوحة للاعب المصرى محمد صلاح نجم المنتخب.