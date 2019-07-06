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صور.. ضبط 627 لتر بنزين و14 محضرًا فى حملة تموينية بمطروح

السبت، 06 يوليه 2019 05:50 م
صور.. ضبط 627 لتر بنزين و14 محضرًا فى حملة تموينية بمطروح جانب من الحملات التموينية
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت مديرية تموين مطروح، من خلال حملة شنتها بالتنسيق  مع مباحث التموين بمدن غربى مدينة مرسى مطروح، من ضبط 627 لتر بنزين مخبأة بغرض التهريب، فى بإحدى محطات البنزين غرب مطروح، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر بمخالفات تموينية

صرح بذلك المهندس السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وأضاف أنه تم خلال الحملة التموينية التى تأتى فى اطار توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بالمتابعة الدائمة ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على توافر المواد البترولية  والوقود و الالتزام بالأسعار المقرر بعد تحريك أسعار الوقود أمس الجمعه وعدم السماح بالاستغلال.

وحررت الحملة 14 محضر ومخالفة تموينية من بينها 5 محاضر لمستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار المقررة، و بيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى عرض سلع اخرى منتهية الصلاحية للبيع، بعدد 382 علبة وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل مخبز وعدم نظافة أدوات العجن بمخبز آخر.

 

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محافظة مطروح

المواد البترولية

تهريب وقود

حملة تموينيه

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