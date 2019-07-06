صور.. شاهد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا الجديدة قبل أيام من افتتاحها

الأقصر – أحمد مرعى

وضعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، اللمسات النهائية والتجهيزات الختامية لأضخم مبنى صحى عالمى بأرض مدينة إسنا والتى تضم أكثر من 350 ألف مواطن، لتقديم أفضل خدمات طبية لهم عقب افتتاحها رسمياً الأيام المقبلة، حيث إنه من المنتظر أن تقدم المستشفى أعلى مستوى فى كافة المجالات الصحية من فحص واستقبال وكشوفات وعمليات جراحية وحجز للمرضى وأشعة وخلافه.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفى إسنا الجديدة انتهى العمل تماماً فى إنشاءاتها ويجرى حالياً وضع اللمسات النهاية وتركيب كافة الأجهزة والأسرة بالكامل، حيث تنتظر الافتتاح الرسمى خلال الأيام المقبلة لتصبح صرح طبى يخدم أبناء إسنا الذين طالما حرموا من مستويات طبية مميزة على مر السنوات الماضية.

ويضيف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن مستشفي إسنا الجديدة تقام على مساحة حوالى 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة للطابق الأرضى، وتم تصميمها لتحتوى على 250 سريرا و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصرى وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلي قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريرى إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلي للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبي داخلها.

ويؤكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة، أن المستشفي الجديدة تضم مبنى خلفى لمستشفى إسنا سيضم مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى، وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالاضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية، كما تم إنهاء ربط خطوط الصرف الصحي لها بعد إفتتاح محطة الصرف رقم 2 بمعرفة محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا وقيادات شركة مياة الشرب والصرف الصحى.