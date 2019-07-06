صور.. رئيس مدينة ميت غمر تستقل أتوبيسا وتتحفظ عليه لمخالفته التعريفة

الدقهلية شريف الديب

استقلت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبرفقتها محمد البيلى، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمربمحافظة الدقهلية، أتوبيس ركاب خط دماص من موقف سيارات ميت غمر كمواطنة، وتم إعطاء مبلغ 10 جنيهات لتباع الأتوبيس وتم حسابها على أجرة مقدارة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة ومقداره 2.25 جنيه، وتم التحفظ على الأتوبيس وتسليمه لوحدة مرور ميت غمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع توفير أتوبيس بديل للركاب لتوصيلهم لقرية دماص.

ووجهت رئيسة مركز ومدينة ميت غمر بعدم دفع أى أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة وفى حالة وجود تجاوزات يتم الاتصال بأرقام 01003238629 // 0504903056 // 01223695511 و01154040811 واتس، للإبلاغ عن أى سائق غير ملتزم بالتعريف الجديدة المعلنة.