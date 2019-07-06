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صور.. تطوير شبكة الكهرباء بمركز سوهاج بتكلفة 35 مليون جنيها

السبت، 06 يوليه 2019 01:17 م
صور.. تطوير شبكة الكهرباء بمركز سوهاج بتكلفة 35 مليون جنيها محول الكهرباء
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء عدد من أعمال تطوير شبكة الكهرباء بقرى مركز ومدينة سوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون و 33 ألف جنيها، ضمن "الخطة الطموحة" الممولة من قطاع كهرباء سوهاج، والخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2018/2019، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن إجمالي تكلفة ما تم إنجازه بـ "الخطة الطموحة " الممولة من قطاع كهرباء سوهاج بلغ 29 مليون و800 ألف جنيها، فيما بلغ ما تم إنجازه بخطة الكهرباء التى تم التدعيم بها في نطاق الوحدات القروية الـ 10 التابعة للمركز، من خلال الخطة الاستثمارية التابعة للوحدة للعام المالي 2018/2019، 5 مليون و233 ألف جنيها.

 

وقال "إمبابي" أن ما تم إنجازه بالخطة الطموحة شمل تركيب 24 محول جديد بتكلفة 14 مليون و400 ألف جنيها، ومد 700 كيلو متر أسلاك معزولة بتكلفة 15 مليون و400 ألف جنيها، مشيراً إلى أنه تم رفع قدرة 56 محول من خلال استبدال المحولات ذات القدرة المنخفضة، ونقلها إلى أماكن أخرى بمحولات ذات قدرة عالية تتناسب مع استهلاك المنطقة، مشيراً إلى أنه جاري استكمال الخطة الطموحة حتى 31 ديسمبر القادم.

 

ولفت رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى أن ما تم إنجازه من أعمال خلال الخطة الاستثمارية التابعة للوحدة شمل تركيب 25 عمود كهرباء لإنارة الطرق العامة منها 15 عمود لإنارة طريق الحواوسة ـ البخايتة، و5 أعمدة لإنارة طريق نجع مناع، و 5 أعمدة لقرية الحرفيين بالجبل الغربي، بتكلفة 268 ألف جنيها، مشيراً إلى أنه تم شراء لمبات من نوع ليد موفر للطاقة بقيمة 650 ألف جنيها، وشراء مهمات إنارة بمبلغ 350 ألف جنيها .

 

 

وأضاف أنه تم تجهيز قاعة الوحدة المحلية لتركيب شاشات عرض وإذاعة، وتركيب باكتات للحفاظ على الأسلاك بين ديوان الوحدة، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة بورشة الصيانة والحملة الميكانيكية بإجمالي مبلغ 210 ألف جنيها، لافتا إلى أنه تم توصيل كابل بمنطقة سان جورج بتكلفة 3 مليون جنيها، وتركيب محول للمبنى الإداري بمدينة العرايس بقيمة 755 ألف جنيها.

 

 

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سوهاج

الكهرباء

العرايس

شبكة الكهلاباء

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