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صور إقبال كثيف الطلاب لتسجيل رغباتهم لاختبارات القدرات بجامعة المنصورة

السبت، 06 يوليه 2019 11:22 ص
صور إقبال كثيف الطلاب لتسجيل رغباتهم لاختبارات القدرات بجامعة المنصورة اقبال الطلاب على اختبار القدرات
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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شهد مكتب التنسيق بجامعة المنصورة إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات .
 
 فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني ،عن تسجيل الطلاب لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط عمل اختبارات للقدرات قبل دخولها،وذلك في الفترة من 3 يوليو وحتى 23 يوليو،وأعلنت أيضا عن خطوات التسجيل إلكترونيا،وذلك بعد الانتهاء المباشر من أداء امتحانات الثانوية العامة 2019.
 
وأشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب إلى إمكانية تسجيل الطلاب إلكترونيا  لرغباتهم  بفروع مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية بشارع جيهان، وفروعه بكليتى الصيدلة والتربية. 
 
ويتم بالجامعة إجراء اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون لطلاب العلمى والادبى، شعبة العمارة لطلاب علمى رياضة ،التربية الرياضية،التربية النوعية لشعبة الفنون،الموسيقى، ولأول مرة يتم اجراء الاختبارات لشعبة المسرح .
مشيرا قيام الطلاب باجراء الاختبارات على مدار ثلاثة أيام ،ويتم تسجيل الطالب لرغباته لإجراء اختبارات القدرات عن طريق تسجيل الرقم القومى ورقم الجلوس بالثانوية العامة.
 
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الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

اختبارات القدرات

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