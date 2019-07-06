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صور.. أندية ومقاهى وكافيهات أسيوط تستعد لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 06:44 م
صور.. أندية ومقاهى وكافيهات أسيوط تستعد لمباراة مصر وجنوب أفريقيا استعدادت مباراة المنتخب مع جنوب أفريقيا فى محافظة أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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استعدت الأندية ومراكز الشباب، والكافيهات بمحافظة أسيوط لاستقبال الجمهور، لمتابعة لقاء مصر اليوم أمام جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، وذلك فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

الأندية والمقاهى والكافيهات (6)

وتقام المباراة فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، ووضعت الكافيهات شاشات العرض الكبيرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لتوفير أماكن كبيرة للمشاهدة بجانب مراكز الشباب والأندية ووضعت مراكز الشباب والأندية الأعلام المصرية دعما للمنتخب الوطنى الأول وخاصة أن المباريات القادمة لا بديل للفوز فيها.

الأندية والمقاهى والكافيهات (1)

وبدأ أصحاب المقاهى والكافيهات الإستعداد لمباراة اليوم بتجهيز الكراسى والترابيزات والأعلام وعرض الشاشات الكبيرة فى أماكن كبيرة أمام المقاهى والكافيهات لجذب أكبر قدر من الجمهور لمتابعة المباريات القادمة.

 

ومن جهته قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والإسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبى والأدوية ومستلزمات الطوارئ  بجميع أماكن عرض المباريات التى سيتم بثها بشكل مجانى للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى قرى ومراكز المحافظة متمنيا الفوز للمنتخب الوطنى فى مباراته الثالثة اليوم لإسعاد الجماهير المصرية.

الأندية والمقاهى والكافيهات (3)

وأكد محافظ أسيوط، أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطنى، لافتا إلى أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التى تنظمها مصر ويتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنيًا التوفيق للمنتخب القومى وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والاحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.

الأندية والمقاهى والكافيهات (5)

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضى ونوادى "أسيوط الرياضى، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضى، البدارى الرياضى، القوصية الرياضى، أبنوب الرياضى، ديروط الرياضى، الغنايم الرياضى، ساحل سليم الرياضي" ومراكز شباب (ناصر بالوليدية، درنكه، دير درنكه، ريفا، موشا، منقباد، بنى حسين، مسرع، سلام، بنى غالب، المطيعة، أبوتيج،  النخيلة، دوينة، العقال البحرى، النووارة قبلى، القوصية، الشيخ نجيب، فزارة، صدفا، الدوير، الوعاضلة، ديروط الشريف، صنبو، جرف سرحان، الفتح، الوسطى، بنى مر، ساحل سليم، الغنايم، حى بحرى الغنايم، دير الجنادلة، حى السلام، حجدم،  بنى عدى البحرية، بنى عدى أولاد عليو، نزة قرار، أبنوب، كوم أبو شيل، بنى محمديات).

 

 
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