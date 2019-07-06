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شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ والبيض.. والكيلو بـ27 جنيها للمستهلك

السبت، 06 يوليه 2019 11:59 ص
شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ والبيض.. والكيلو بـ27 جنيها للمستهلك دواجن - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6-7-2019 استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغروفة التجارية بالقاهرة، على أن الأسعار المقررة اليوم مستقرة ولم تتأثر حتى الآن بارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن سعر الدجاج الأبيض يتراوح بين 22 – 23 جنيها للكيلو وارد المزرعة على أن يباع للمستهلك بين 26- 27 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الدجاج البلدى بين 27 جنيها للكيلو وارد المزرعة ويباع للمستهلك بين 32- 27 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

 

وأضاف السيد، لـ"اليوم السابع" أن سعر كرتونة البيض بين 22.5 جنيها للكيلو وراد المزرعة على أن تباع للمستهلك بين 26 – 27 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وان سعر كرتونة البيض الأحمر بين 23.5 جنيها وارد المزرعة وتباع للمستهلك بين 27 – 28 جنيها للكيلو.


اسعار الدواجن

اسعار البيض

سوق الدواجن

اخبار اقتصاد

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