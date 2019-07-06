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سقوط مستريحة بالإسكندرية جمعت 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم تشغيلها

السبت، 06 يوليه 2019 11:28 ص
سقوط مستريحة بالإسكندرية جمعت 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم تشغيلها المهتمة عقب القبض عليها
كتب محمود عبد الراضى ـ الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مالكة شركة بالإسكندرية قامت بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب، والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لإحكام القانون.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من (مالك شركة نقل ومقاولات عامة - مقيم بالإسكندرية وآخرين ضد " مالكة شركة إستيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات - مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية - سبق إتهامها فى قضية تبديد) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 %، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.


مستريحة

جمع الاموال

توظيف الاموال

جرائم توظيف الاموال

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