سفير سريلانكا فى مصر: الأزهر مهد الوسطية والاعتدال فى العالم الإسلامي

قال سفير سريلانكا فى القاهرة، رامية يوجاراجان، إن الأزهر يسعى بخطى ثابتة لنشر وسطية الإسلام، فيأتى طلابنا من سريلانكا إلى الأزهر لينهلوا من العلوم الإسلامية التى تتسم بالوسطية والاعتدال، وما يتعلمونه هنا فى مصر بلد الأزهر، ينشرونه فى سريلانكا وغيرها من دول العالم، فهم بمثابة سفراء لنا فى الأزهر.

وأضاف على هامش مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالب محمد شفان بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، بعنوان "زوائل الرجال مستدرك الحاكم على التهذبين وصحيح ابن حبان"، تحت رعاية وإشراف جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، أن طلابنا يدرسون بكل تفانى علوم الأزهر، ثم يعودون ليقودوا الجالية الإسلامية بحكمة ودراية.

وتابع يوجاراجان اعتماد نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات:"جئت للاحتفال بانجاز شفان، ومستعد للإتيان لكل طالب يشعرنى بالفخرمن طلابنا، وسعيد باعتمادهم على أنفسهم فى رحلتهم العلمية، وحضورنا هو بمثابة دعم وتشجيع لهم حتى نشعرهم بأننا موجودون بجوارهم.

وأشاد سفير سريلانكا فى القاهرة، بالدعم الذى تقدمه جمعية سفراء الهداية للطلاب من برامج تعليمية، لتسهيل رحلتهم العلمية، كما وجه الشكر للقائمين على رعاية الوافدين بالأزهر.