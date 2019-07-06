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سفر وعودة 1141 مصريا وليبيا و 185 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 م
سفر وعودة 1141 مصريا وليبيا و 185 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1141 مصريا وليبيا و 185 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 807 إلى الجانب الليبي، بينهم  54مصريا و753 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 334 بينهم 287 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 185  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

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