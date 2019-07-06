زيادة مكافآت النشر الدولى بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور مصطفي الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة على تعديل قواعد صرف مكافآت النشر الدولى في مجلتي Neture and Science بمكافأة قيمتها 50 ألف جنيه، وكذلك زيادة مكافأة نشر الأبحاث بالمجلات الدولية بواقع 15 ألف جنيه للفئة الأولى "Q1"، و12 ألف جنيه للفئة الثانية "Q2" و8 آلاف جنيه للفئة الثالثة " Q3"، و4 آلاف جنيه للفئة الرابعة "Q4"، وألفين جنيه للفئة الخامسة والخاصة بالنشر في مجموعة 40 دور نشر عالمية وليس لها معامل تأثير.