زيادة مكافآت النشر الدولى بجامعة طنطا

أعلن الدكتور مصطفي الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة على تعديل قواعد صرف مكافآت النشر الدولى في مجلتي Neture and Science بمكافأة قيمتها 50 ألف جنيه، وكذلك زيادة مكافأة نشر الأبحاث بالمجلات الدولية بواقع 15 ألف جنيه للفئة الأولى "Q1"، و12 ألف جنيه للفئة الثانية "Q2" و8 آلاف جنيه للفئة الثالثة " Q3"، و4 آلاف جنيه للفئة الرابعة "Q4"، وألفين جنيه للفئة الخامسة والخاصة بالنشر في مجموعة 40 دور نشر عالمية وليس لها معامل تأثير.
كما تقرر زيادة قيمة مكافآت نشر كتاب منشور فى دار نشر دولية إلى 15ألف جنيه ، و10 آلاف جنيه بالنسبة لنشر فصل في كتاب دولي.
وأضاف "الشيخ" أن هذه الزيادة تأتى في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع على تشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من البحوث العلمية بما يدعم خطة الدولة التنموية، وبما يضمن تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية المعتمدة.
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