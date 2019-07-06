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رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى(فيديو)

السبت، 06 يوليه 2019 01:21 م
رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى(فيديو) المستشار عبد الله عصر يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
كتب - محمد عطية

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أدى المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.
 
 
كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، خلفاً للمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي .
 
فيما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، لكل من المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الرفاعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة.
 
 

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محكمة النقض

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مجدي ابو العلا

عبد الله عصر

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