دوق ودوقة مقاطعة ساسكس يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

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كشف دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن صورة جديدة لطفلهما الأول، أرتشي، (يبلغ من العمر شهرين) بمناسبة تعميده اليوم،السبت.

وأظهرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية صورة بالأبيض والأسود للطفل أرتشي ناعسًا ويحمله والداه، كما أظهرت صورة رسمية أخرى للطفل مع أفراد عائلته من بينهم والداه وأجداده بما في ذلك جدته، دوريا رادلان، والدة ماركل.

وذكرت الشبكة البريطانية أن هاري وميجان أثارا انتقادًا لعقد مراسم تعميد الطفل في خصوصية دون السماح لكاميرات التليفزيون والمصورين الصحفيين بالدخول حتى عند وصول العائلة لقلعة "ويندسور". غير أن العائلة المالكة البريطانية صرحت - في منشور على الموقع الاجتماعي لتبادل الصور (إنستجرام) - قائلة "دوق ودوقة ساسكس سعداء للغاية بمشاركة فرحة اليوم مع أفراد الجمهور الذين لطالما كانوا داعمين بصورة مذهلة منذ ولادة طفليهما. ويوجه الزوجان الشكر للطفكم في الترحيب بطفلهما الأول والاحتفال باللحظة الخاصة".