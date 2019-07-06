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خطوة بخطوة ..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟

السبت، 06 يوليه 2019 12:29 ص
خطوة بخطوة ..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟ غاز طبيعي
كتبت – مروة الغول

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بعد زيادة أسعار البنزين، تتجه أنظار أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم  للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف وصديق للبيئة.

وفيما يلى المستندات المطلوبة وخطوات عملية التحويل:

1ـ تستلم شركة الغاز المضغوط السيارة من العميل .

2- يتم فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك .

3- تحديد نظام التحويل وسعة الإسطوانة .

4-التعاقد مع العميل والحصول علي الأوراق المطلوبة .

5- استيلام السيارة من العميل لبدء التحويل .

6- تحويل السيارة بأحد المراكز التابعة  لشركات غاز السيارات .

7- إعادة السيارة للعميل بعد تحويلها للعمل  بالغاز الطبيعي.

أما عن المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك السيارة .

2- صورة رخصة السيارة.

3-إيصال مرافق "كهرباء أو غاز أو مياه".

 


الغاز الطبيعي

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

اسعار الغاز الطبيعي ’ اسعار البنزين

السولار

زيادة اسعار البنزين

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