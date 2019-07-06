خطوة بخطوة ..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟

بعد زيادة أسعار البنزين، تتجه أنظار أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف وصديق للبيئة.
وفيما يلى المستندات المطلوبة وخطوات عملية التحويل:
1ـ تستلم شركة الغاز المضغوط السيارة من العميل .
2- يتم فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك .
3- تحديد نظام التحويل وسعة الإسطوانة .
4-التعاقد مع العميل والحصول علي الأوراق المطلوبة .
5- استيلام السيارة من العميل لبدء التحويل .
6- تحويل السيارة بأحد المراكز التابعة لشركات غاز السيارات .
7- إعادة السيارة للعميل بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
أما عن المستندات المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك السيارة .
2- صورة رخصة السيارة.
3-إيصال مرافق "كهرباء أو غاز أو مياه".
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