خطوة بخطوة ..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟

كتبت – مروة الغول

بعد زيادة أسعار البنزين، تتجه أنظار أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف وصديق للبيئة.

وفيما يلى المستندات المطلوبة وخطوات عملية التحويل:

1ـ تستلم شركة الغاز المضغوط السيارة من العميل .

2- يتم فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك .

3- تحديد نظام التحويل وسعة الإسطوانة .

4-التعاقد مع العميل والحصول علي الأوراق المطلوبة .

5- استيلام السيارة من العميل لبدء التحويل .

6- تحويل السيارة بأحد المراكز التابعة لشركات غاز السيارات .

7- إعادة السيارة للعميل بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

أما عن المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك السيارة .

2- صورة رخصة السيارة.

3-إيصال مرافق "كهرباء أو غاز أو مياه".