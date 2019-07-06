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حماية المستهلك: انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق

السبت، 06 يوليه 2019 12:16 ص
حماية المستهلك: انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق اجتماع جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية يعمل فى إطار استراتيجية الدولة لضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال إجراءات أكثر واقعية وتنفيذًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لافتا إلى أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة فى الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

 

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة البعض استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز وفى إطار القانون لن يتوانى لحظة فى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

 

ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار، وتأكيدًا لما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق، وما أشار به وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة التموينية والأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

 

وأكد عبد المعطى، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك فى حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقى أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين، مشيرا إلى أن الجهاز على استعداد لتلقى كافة الشكاوى التى ترد عبر موقع الجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس آب(المواطن رقيب) رقم 01281661880، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية WWW.CPA.GOV.EG

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

سيارات الضبطية القضائيه

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