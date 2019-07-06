حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يؤجل دورته الاستثنائية لموعد لاحق

الجزائر /أ ش أ/

أعلن حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى، تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطنى التى كانت مقررة اليوم السبت إلى موعد يحدد لاحقا.

وقال الحزب -فى بيان اليوم - إنه بعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس اتفق أعضاء المكتب الوطنى بالأمس الجمعة على تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطنى المقررة اليوم إلى تاريخ يعلن لاحقا".

وكان من المقرر خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب حتى انعقاد المؤتمر، خلفا لأحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت فى إطار التحقيق فى قضايا فساد.