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حدائق القاهرة تفتح أبوابها اليوم مجانًا.. والأتوبيس النهرى بنصف الثمن

السبت، 06 يوليه 2019 01:03 ص
حدائق القاهرة تفتح أبوابها اليوم مجانًا.. والأتوبيس النهرى بنصف الثمن حدائق القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل جميع حدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة، زوارها اليوم السبت، مجانًا احتفالاً بالعيد القومى لمحافظة القاهرة.

 

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تخفيض رحلات الأتوبيس النهرى 50% لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالقاهرة للمشاركة باحتفالات العيد القومى لمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات العاصمة بعيدها القومى، والذى يوافق ذكرى مرور 1050 عامًا على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

 

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين؛ وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

 

كما سيتم إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة، والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن، الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.

 


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