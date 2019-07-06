حبس 3 عاطلين بالنزهة بتهمة النصب على المواطنين بدعوى قدرتهم على إخراج الآثار

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول، بحبس 3 عاطلين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب والفضة بمنطقة النزهة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بشارع جسر السويس بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكما متنوعا، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملك المتهم الأول، حيث عثر بداخل السيارة على (حقيبة بداخلها كيس بلاستيك يحوى "كمية من التراب"- وحقيبة بداخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام- سبيكة فضية وزنت 800 جرام- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى).

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد استخدامها فى ممارسة أعمال النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم فى أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات.