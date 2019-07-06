حالة الطقس اليوم السبت 6/7/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد ، وخليج السويس والبحر الأحمر ، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا ، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة ، ويبلغ ارتفاع الموج من مترين ونصف ، الى ثلاثة أمتار ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة بحدود 1-2 درجة مئوية.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويبقى حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر شمالاً.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً حاراً نسبياً الى حار نهاراً ، بينما تتجه الأجواء الى الاعتدال ليلاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .