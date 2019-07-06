تنفيذ 5860 حكم قضائي بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 238 محكوم عليهم، و9حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 277 محكوما عليهم، بإجمالى5860 أحكام منفذة " 687حكمًا جزئيًا و110 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4907غرامات، وتحرير147مخالفة.

كما تم ضبط، 35 مخالفة مرافق، وهم 12 اشغال طريق، 9 بائع متجول، 6 إزالة فورية، 3 تلوث بيئى، 2نظافة عامة، 3وصلات كهربائية.