تنفيذ 497 حكمًا وضبط 64 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 871 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 497 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 64 قضية تموين متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال إزالة التعديات، وقضية اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، وتنفيذ 256 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.