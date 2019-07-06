تفاصيل اختبار قدرات كلية "التربية الرياضية".. تعرف عليها

بعد إعلان مكتب التنسيق، البدء فى أعمال اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، التى تشترط نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات إلى جانب مجموع الثانوية العامة.

يرصد "اليوم السابع"، تفاصيل امتحان القدرات لكليات التربية الرياضية وتوزيعة درجات الامتحان ومحتوياته فى النقاط التالية: