سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل اختبار قدرات كلية "التربية الرياضية".. تعرف عليها

السبت، 06 يوليه 2019 12:29 م
تفاصيل اختبار قدرات كلية "التربية الرياضية".. تعرف عليها اختبارات القدرات - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إعلان مكتب التنسيق، البدء فى أعمال اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، التى تشترط نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات إلى جانب مجموع الثانوية العامة.

يرصد "اليوم السابع"، تفاصيل امتحان القدرات لكليات التربية الرياضية وتوزيعة درجات الامتحان ومحتوياته فى النقاط التالية:

  1. اختبار التربية الرياضية من يومين إلى ثلاثة أيام
  2. اختبار المعلومات فى التخصص آخر اختبار فى اختبارات القدرات
  3. الاختبار يتضمن اختبار طبى وقوام "لائق أو غير لائق"
  4. الاختبار يشمل اختبار شخصى "لائق أو غير لائق"
  5. اختبار بدنى ومهارة 70 درجة
  6. اختبار معلومات عامة فى التخصص 30 درجة
  7. تقييم الاختبار الطبى والقوام والاختبارات البدنية والمهارة مسئولية كل كلية
  8. اختبار المعلومات فى التخصص يشمل 10 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة.
  9. اختبار التربية الرياضية مكون من 30 سؤال ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط. (10×1 + 20×1 = 30 درجة) ويتم التصحيح إلكترونيًا.
  10.  يجب الحضور بالملابس الرياضية المناسبة لاختبارات التربية الرياضية.
  11. شروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالى درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

 


اختبارات القدرات

كليات التربية الرياضية

التنسيق

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة