تفاصيل اختبار قدرات كلية "التربية الرياضية".. تعرف عليها

بعد إعلان مكتب التنسيق، البدء فى أعمال اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، التى تشترط نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات إلى جانب مجموع الثانوية العامة.
يرصد "اليوم السابع"، تفاصيل امتحان القدرات لكليات التربية الرياضية وتوزيعة درجات الامتحان ومحتوياته فى النقاط التالية:
- اختبار التربية الرياضية من يومين إلى ثلاثة أيام
- اختبار المعلومات فى التخصص آخر اختبار فى اختبارات القدرات
- الاختبار يتضمن اختبار طبى وقوام "لائق أو غير لائق"
- الاختبار يشمل اختبار شخصى "لائق أو غير لائق"
- اختبار بدنى ومهارة 70 درجة
- اختبار معلومات عامة فى التخصص 30 درجة
- تقييم الاختبار الطبى والقوام والاختبارات البدنية والمهارة مسئولية كل كلية
- اختبار المعلومات فى التخصص يشمل 10 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة.
- اختبار التربية الرياضية مكون من 30 سؤال ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط. (10×1 + 20×1 = 30 درجة) ويتم التصحيح إلكترونيًا.
- يجب الحضور بالملابس الرياضية المناسبة لاختبارات التربية الرياضية.
- شروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالى درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة