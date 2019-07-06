تعرف على نسبة استجابة خدمة المواطنين بمحافظة بنى سويف للشكاوى

بنى سويف أيمن لطفى

قال المستشار هاني عبد الجابر إن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة " التابعة لمجلس الوزراء " استقبلت 1431 شكوى وطلب لمواطنين من المحافظة ، وبلغ عدد الشكاوى التي تم الرد عليها من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 1372 شكوى ، بنسبة 96 % أي بزيادة 1 % عن معدل الإنجاز المخطط (95 % ) ، بمتوسط رد على الشكوى يصل إلى 45 يوما، وتوزعت هذه المطالب مابين 1395 شكوى لمواطنين، 22 جهة حكومية، 5 لذوي الاعاقة، ومشكلتين لمستثمرين، 3 لشركات، 2 مجتمع مدني، ومشكلتين لمقيمين.

وأكد عبد الجابر فى تصريحات له اليوم السبت على أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في ملف خدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكاواهم، حيث تم توحيد مصدر استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها من خلال منظومة بوابه الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتختص الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع البوابة الموحدة في هذا الشأن ، ويتم استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين والتي يتم رفعها على البوابة الحكومية ليتم توفير الحلول المطلوبة

و أضاف عبد الجابر : نعتمد على قنوات متنوعة فى استقبال شكاوى ومطالب المواطنين وتشمل : خدمة الـ (واتس آب) على رقم (01018460099) التي تعد آلية جديدة تضاف لوسائل التواصل الأخرى ، البوابة الالكترونية للمحافظة ، الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي face book " " وكذلك الخط الساخن رقم (114) بديوان عام المحافظة ، إلى جانب المشكلات التي يتم استقبالها عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين وإدارة الأزمات، والشكاوى والمطالب التي أتلقاها أثناء جولاتي الميدانية وعلى تليفوني الشخصي وحسابي على تطبيق واتس آب.