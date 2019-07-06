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تعرف على قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 ص
تعرف على قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 477.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 459.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.2%.
   
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 401.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 258.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 237.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 199 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 189.1 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 187.8 مليون جنيه بنسبة 5.4%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 160.7 مليون جنيه، و 111.8 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.6%، 3.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.
 

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